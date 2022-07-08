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Kaf-Kaf iş bitirdi

Yeşil-kırmızılı kulüp, Bayburt Özel İdarespor’dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Kolay’la el sıkıştı

8.7.2022

Kaf-Kaf iş bitirdi

3. Lig 1. Grup'ta yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, dış transferde hız kesmiyor. İzmir temsilcisi daha önce anlaştığı İskenderunspor'dan santrfor Emre Gemici, Iğdır FK'dan sol kanat Okan Baydemir ve Altınordu'dan Polat Abay'ın ardından aradığı orta saha oyuncusunu Bayburt Özel İdarespor'da buldu. Yeşil-kırmızılılar, Bayburt ekibiyle yollarını ayıran 31 yaşındaki Onur Kolay'la söz kesti.

Tecrübeli futbolcunun imza atmasının an meselesi olduğu belirtildi. Geçen sezon Bayburt ekibiyle 2. Lig'de 42 karşılaşmaya çıkan ve Play-Off yarı finali oynayan Onur. rakip ağlara 4 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli orta saha kariyerinde daha önce Manisa Futbol Kulübü ve İstanbulspor'la 2. Lig'de şampiyonluk yaşadı. BUGSAŞ, Bursa Nilüfer, Şanlıurfa, Aydın 1923, Hatayspor, İstanbulspor, Manisa BŞB, Çorum FK'da da oynayan Onur, kariyerinde 287 maçta 27 gol attı, 15 asist yaptı.

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