Karşıyaka’da Webb sesleri

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da transfer harekatı sürüyor. Şu ana kadar Kenan Sipahi, Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Angel Delgado ve Jaylon Brown'ı kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, uzun forvet arayışlarını da sürdürüyordu. İzmir temsilcisi, son olarak İspanya ekibi UCAM Murcia forması giyen ABD'li oyuncu James Webb'i listesine aldı. Webb için nabız yoklayan yeşilkırmızılı yönetim, transferde olumlu ilerleme kaydetti. Karşıyaka, görüşmelerde pürüz çıkmaması halinde 28 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getirerek renklerine bağlayacak. Webb, geçtiğimiz sezon Murcia formasıyla 33 resmi maça çıkarken, 12.1 sayı, 5.4 ribaund ve 0.5 asist ortalamasıyla mücadele etti.

DENİZ KILIÇLI İMZA ATIYOR

Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol'dan pivot Deniz Kılıçlı'yı transfer etti. 1990 doğumlu, 2.06 metre boyundaki pivot, Anadolu Efes altyapısından yetişti, NCAA'de West Virginia'dan mezun oldu. Kılıçlı döndükten sonra sırasıyla Anadolu Efes, İstanbul BŞB, Trabzonspor, Büyükçekmece, Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece formaları giydi.

KAF-KAF AVRUPA'DA B GRUBU'NA DÜŞTÜ

BASKETBOL FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2022- 2023 sezonu grupları belli oldu. İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından normal sezona doğrudan katılma hakkı kazanan 28 takım ve elemeden gelecek 4 ekip, dörderli 8 gruba ayrıldı. Pınar Karşıyaka, B Grubu'nda AEK (Yunanistan), Telekom Bonn (Almanya), Reggio Emilia (İtalya) ile eşleşti. G.Saray Nef C Grubu'nda Filou Oostende (Belçika), Hapoel Holon (İsrail), Legia Varşova (Polonya), Bahçeşehir Koleji D Grubu'nda ERA Nymburk (Çekya), Igokea (Bosna Hersek), Surne Bilbao (İspanya), Darüşşafaka ise E Grubu'nda MHP Riesen (Almanya), Hapoel Jerusalem (İsrail), elemelerden gelecek takımla eşleşti.