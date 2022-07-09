Altay transferde sona yaklaştı

SPOR Toto Süper Lig'den düştükten sonra kadrosunu İsveçli stoper Eric Björkander dışında tamamen kaybeden Altay, 1'inci Lig'de yer alacağı yeni sezon öncesi ilk iki çalışma dönemini altyapıdan yetişen gençleriyle tamamladı. Yönetimin kaptan İbrahim Öztürk ile yeniden anlaşma sağladığı, Ozan, Özgür, İbrahim ve Tolga ile anlaşma aşamasına geldiği, Ceyhun ve Deniz'le yol kat ettiği, Zeki'nin kalmasının ise zor olduğu öğrenildi. Sözleşme imzalayacak isimler 13 Temmuz'da yine Afyon'da başlayacak ikinci etap çalışmalarına katılacak.

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