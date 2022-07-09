Altay’da 3 isim imzaladı

Spor Toto Birinci Lig'de en az iki dönem transfer yasağı bulunan Altay'da, Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetim, iç transferde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kurmaylar, Afyon kampına yetiştiremediği 7 yerli yıldızıyla bayram sonrasında sözleşme yenilemeyi planlıyordu. Takıma takviye yapamayan siyah-beyazlılar, ikinci kez ücretlerinde güncelleme yapıp teklifte bulunduğu, kaptan İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya ve Ozan Özenç ile sözleşme uzattı. Kaptan İbrahim 1 yıllık atarken, Özgür Özkaya ile Ozan ise iki yıllık sözleşmeye imza attı



ZEKİ'YE ÇOK TEKLİF VAR

Siyah-beyazlıların, orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam, Tolga Ünlü ve Deniz Kadah'ın transferinde de önemli bir yol kat ettiği öğrenildi. Süper Lig'deki kadrosundan önemli yıldızlarını kaybeden Altay yönetiminin, Zeki Yıldırım ile yeniden anlaşmasının ise oldukça zor olduğu öğrenildi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun yönetimin, yeni teklifini de kabul etmediği öğrenildi. 1. Lig'den teklifler alan Zeki'nin dışında sözleşmesi sona eren diğer yerli yıldızların bayram sonuna kadar sözleşme yenilemeleri bekleniyor.

KAMPI GENÇLERLE TAMAMLADI

Spor Toto Birinci Lig'de mücadele edecek olan Altay, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını dün tamamladı. İlk etap çalışmasını Afyon'da yapan siyah-beyşazlılar, kampın son günü Burdur'a geçerek Başakşehir ile hazırlık maçı yaptı. Burdur MAKÜ Stadı'nda oynanan maçı Başakşehir kazandı. Karşılaşmanın gollerini Sekou Tidiany Bangoura, Serdar Gürler, Nacer Chadli ve Atabey Çiçek kaydetti. Müsabakanın ardından İzmir'e gelen Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu takıma iki gün izin verdi. Altay 2. kamp dönemine 13 Temmuz'da yine Afyon'da başlayacak.

İBRAHİM 6. SEZONA GİRECEK

Altay ile yeniden anlaşma sağlaması beklenen kaptan İbrahim Öztürk, siyah-beyazlı ekipte 6. sezonuna girecek. 2016- 17 sezonunda Sivasspor ile Süper Lig'e çıktıktan sonra 2. Lig'de Altay kadrosuna katılan 41 yaşındaki tecrübeli savunmacı İzmir ekibinde geçen 5 sezonda iki şampiyonluk daha elde etti. Öztürk, yeni sezonda genç ağırlıklı bir ekiple mücadele edecek olan Altay'da tecrübesiyle önemli bir sorumluluk yüklenecek. İbrahim, ilerlemiş yaşına rağmen geçen sezon Süper Lig'de 25 karşılaşmaya çıkarken fileleri 1 kez sarsmıştı.