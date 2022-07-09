Altınordu’nun inancı tam

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yıldız futbolcular Süper Lig'e gözünü kestirdi. Geçen sezon kulüpte kiralık oynadıktan sonra bonservisi alınan Erdi Dikmen ile genç oyunculardan Gökberk Efe, yeni sezon öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Erdi Dikmen, "Geçen yıl öyle bir savaştan çıktık ki bu senenin ilk karşılaşması Gençlerbirliği, o maçların devamı gibi. Bu sezon takım olarak hedeflerimizi büyüttük. Geçen yıl Süper Lig'e çıkan takımlardan İstanbulspor'a baktığımız zaman onlar da yüksek ücretler harcamadan Süper Lig'e yükseldiler. Biz de aynı şekilde neden bunu yapmayalım. İlk iki veya Play-Off'tan Süper Lig neden olmasın" diye konuştu.



GÖKBERK'İN GÖZÜ A TAKIMDA

Geçen yıl sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan genç oyunculardan Gökberk Efe de, "Bu sezon A Takım forması altında daha fazla maç oynayıp transfer yapmak istiyorum" diye konuştu. Genç oyuncu, geçen yılın son 10 haftasında neler yapabileceklerini herkese gösterdiklerini ve bu sezon iddialı olduklarını sözlerine ekledi.

DİĞER