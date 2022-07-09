Altaş Denizlispor'da yönetim, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları dün kulüp binasında bayramlaşırken Başkan Mehmet Uz, yaptığı konuşmada büyük bir aile olduklarını kaydetti ve yeni sezona yönelik açıklamalarda bulundu. "Bu aileye başarısızlık yakışmaz. İstersek daha güzel işler yapabiliriz" diyen Uz, "Ben ve yönetim kurulum teknik heyet ve futbolcularımıza her zaman güvendik. Siz de bu güveni hiç boşa çıkarmadınız.

İnşallah önümüzdeki sezon da birlikte güzel işler yapacağız. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da sağlık sıhhat içerisinde nice bayramlar yaşarız" dedi. Teknik direktör Mesut Bakkal da, Denizlispor'da çalışmaktan her zaman mutlu olduğunu belirterek, "Bu ailenin bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Biz istersek daha güzel şeyler yapabiliriz. Bunu geçtiğimiz sezon herkese ispat ettik. Tüm camiamızın herkesin bayramını kutluyorum" dedi. Bu arada dün yapılan antrenman sonrası futbolculara bayram izni verildi. Yeşil-siyahlılar Pazartesi günü akşam kulüpte toplanıp çalışmalarına kaldıkları yerden devam edecekler.



■ SEBAHATTİN ALP