Göztepe’den yerli atağı

Spor Toto Birinci Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Göztepe'de futbolun tek patronu olmaya hazırlanan Rasmus Ankersen, yerli operasyonuna devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Başakşehir'den kaleci Berkin Özgür'ü kadrosuna katarken, G.Saray'lı Süleyman Luş'un ardından genç bir oyuncu ile daha anlaşma sağladı.



KULÜBÜYLE ANLAŞTILAR

Yönetim, TFF İkinci Lig temsilcisi 1461 Trabzonspor'un başarılı sol beki Yunus Emre Gedik'in transferi için de futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağladı. Karadeniz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki genç savunmacının en kısa sürede İzmir'e gelerek çalışmalara katılması bekleniyor. Yönetim ayrıca sol bek mevkiine bir transfer daha yapmak için düğmeye bastı.



BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTTİ

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da sözleşmesi sona eren Kaan Kanak'ı gündemine alan sarı-kırmızılılar, transferi büyük ölçüde bitirdi. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla maddi pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Kaan'ın 11 Temmuz'da başlayacak olan Afyon kampına yetiştirilmesi de bekleniyor.