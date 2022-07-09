İrfan Can kamp kadrosuna alındı

Geçen sezon ikinci yarıda süresiz kadro dışı bırakılıp Göztepe'nin yeni yönetimi tarafından geçtiğimiz günlerde affedilen kaleci İrfan Can Eğribayat kamp kadrosuna alındı. Dün İzmir'deki çalışmalarına son veren ve izne çıkan futbolcular 11 Temmuz'da Afyon'da sezon hazırlıklarına devam edecek. İrfan Can'ın da kampa götürülmesi planlanırken, yönetim sarı-kırmızılı tarafların yoğun tepkisi sonrası 24 yaşındaki eldiven için geri adım atabilir. Teklif gelmeyen sarı-kırmızılı futbolcunun takasta kullanılması da gündemde. Bu arada Eyüpspor ile anlaşan sol bek Berkan Emir de sarı-kırmızılı ekibe veda ederken kamp kadrosundan da çıkarıldı.

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