KSK’de Abdülkadir gitti

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'nın en önemli golcüsü olarak dikkat çeken forvet Abdülkadir Akyıldız'ın takımdan ayrıldığı açıklandı. Yeşil-kırmızılı formayla geçen sezon ligde 10, kupada 1 olmak üzere 11 kez rakip fileleri sarsan 29 yaşındaki futbolcu, yaş kontenjanı nedeniyle gözden çıkarıldı. Kulüpler, 25 yaşın üstünde en fazla 10 oyuncusunu müsabaka listesine yazdırabiliyor. Karşıyaka'nın kadrosunda ise yaş sınırını aşan 13 futbolcu yer alıyor. Abdülkadir'in takımdan ayrılması konusunda son kararı teknik direktör Erman Güraçar'ın verdiği öğrenildi.



YENİ GOLCÜLER GELDİ

KAF-KAF, dış transferde İskenderun'da ligde 19 gol atan santrfor Emre Gemici'nin yanı sıra kanatlarda görev yapan Okan Baydemir, Polat Abay ve orta saha Onur Kolay'ı kadrosuna dahil etmişti. Kaf- Kaf, hücum oyuncularının çokluğu nedeniyle Abdülkadir Akyıldız ile vedalaşırken, oyuncu Orduspor 1967 ile anlaştı.

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