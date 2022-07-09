Lanzini bombası

Hücum hattını Cenk Tosun, Weghorst ve Muleka ile güçlendiren Beşiktaş'ın West Ham United forması giyen Arjantinli oyuncu Manuel Lanzini için harekete geçtiği bildirildi. Geçmiş transfer dönemlerinde de siyah-beyazlı ekibin listesinde yer alan yıldız oyuncunun bu kez Türkiye'ye gelmesi sürpriz sayılmayacak. Bu arada Kara Kartal genç isimleri de yakın takibe aldı. İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Emrecan'ın Beşiktaş'a transferi konusunda ufak pürüzlerin kaldığını dile getirdi. 21 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon İstanbulspor'da 21 müsabakada şans buldu. Emrecan Uzunhan bu süreçte 1 gol ve 1 asist üretti. Beşiktaş'ın ayrıca Guimaraes'in 19 yaşındaki genç oyuncusu Andre Amaro için girişimde bulunduğu iddia edildi. Öte yandan siyah-beyazlılar, bugün Bundesliga'ya geri dönen Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 16:00'da başlayacak.

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