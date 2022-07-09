Nazilli’de Emre tamam

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'da iç ve dış transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Sol beki Selçuk Hakalmaz'ın vedasının ardından harekete geçen siyah-beyazlılar 2022-23 sezonu hazırlıkları doğrultusunda geçtiğimiz sezon 24 maçta görev alan bir diğer sol beki Emre Toptan ile sözleşme yeniledi. Ege ekibinin Emre ile 1 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi. Nazilli Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında imza törenine katılan Eşin Group Nazilli Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Erkan Abbasoğlu, "Kulübümüzde iç ve dış transfer çalışmalarımız sürüyor. Geçtiğimiz sezon güzel işlere imza atan ve her geçen yıl üstüne koyarak futbolunu daha üste seviyelere taşıyan başarılı oyuncumuz Emre Toptan ile tekrar anlaşma sağladık. Kulübümüze ve tüm camiamıza hayırlı olsun" dedi. Emre Toptan da yuvada kaldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek "Takımımda bir sene daha görev yapacağım için mutluyum. İyi bir sezon olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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