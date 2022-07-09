  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Neden olmasın

Neden olmasın

Yeşil-beyazlı kulübü 11 yılda Süper Amatör Küme’den 1. Lig’e çıkaran genç başkan, “Çok zor bir lig. Hedefimiz üç yıl sonunda En üst kademeye çıkmak. Fırsat gelirse değerlendiririz” dedi.

9.7.2022

Neden olmasın

Ege'nin iddialı kulübü Bodrumspor, geçen yıl 2. Lig'de elde ettiği şampiyonlukla tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselirken, başkan Rıza Karakaya sezon öncesi hedeflerini açıkladı. Yeşil-beyazlı kulübün başkanlık koltuğunda 11. yılını geçiren ve kulübü Süper Amatör Küme'den 1. Lig'e kadar taşıyan Karakaya, Süper Lig hedefi için 'Neden olmasın' dedi. Genç başkan Rıza Karakaya zor bir ligde mücadele edeceklerini vurgulayarak öncelikli hedeflerinin ise birinci ligde kalıcı olmak olduğunu ifade etti.

ÖNCE TESİS VE STAT
Transfer sezonunda kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çeken Bodrum ekibinin genç başkanı Rıza Karakaya, "Ligde birçok köklü camia var. Öncelikle bu ligde kalıcı olmayı sağlamak zorundayız. Tesisleşme ve stat projelerimizi tamamlamak istiyoruz. Fiziki şartların hazır olması lazım. Üç yılın sonunda Bodrumspor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Ancak sezon içerisinde yaşananlar ne gösterecek bilemeyiz. İlk yılımızda şampiyonluk iddiamız fakat bunun için fırsat gelirse değerlendiririz" diye konuştu.

■ BURAK HAKERLER

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA