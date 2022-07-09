Ege'nin iddialı kulübü Bodrumspor, geçen yıl 2. Lig'de elde ettiği şampiyonlukla tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselirken, başkan Rıza Karakaya sezon öncesi hedeflerini açıkladı. Yeşil-beyazlı kulübün başkanlık koltuğunda 11. yılını geçiren ve kulübü Süper Amatör Küme'den 1. Lig'e kadar taşıyan Karakaya, Süper Lig hedefi için 'Neden olmasın' dedi. Genç başkan Rıza Karakaya zor bir ligde mücadele edeceklerini vurgulayarak öncelikli hedeflerinin ise birinci ligde kalıcı olmak olduğunu ifade etti.



ÖNCE TESİS VE STAT

Transfer sezonunda kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çeken Bodrum ekibinin genç başkanı Rıza Karakaya, "Ligde birçok köklü camia var. Öncelikle bu ligde kalıcı olmayı sağlamak zorundayız. Tesisleşme ve stat projelerimizi tamamlamak istiyoruz. Fiziki şartların hazır olması lazım. Üç yılın sonunda Bodrumspor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Ancak sezon içerisinde yaşananlar ne gösterecek bilemeyiz. İlk yılımızda şampiyonluk iddiamız fakat bunun için fırsat gelirse değerlendiririz" diye konuştu.



■ BURAK HAKERLER