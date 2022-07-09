Yeni sportif direktör Ivan Mance

Rasmus Ankersen'in kurucu ortağı olduğu Sports Republic şirketine devri çok yakında gerçekleşecek olan Göztepe'de yeni sportif direktör de belli oldu. Daha önce sarı kırmızılı takımın başında olacağı açıklanan İtalyan spor adamı Roberto Gagliardi İzmir'deki çalışmalarını tamamladı. Bugün İngiltere'ye dönecek olan Roberto Gagliardi'nin yerine yeni sportif direktör olarak Ivan Mance İzmir'e geldi. Daha önce de Sports Republic şirketinin bünyesinde çalışan Hırvat spor adamı, yeni sezonda sportif direktör olarak Göztepe'de transferlerin yanı sıra kadro yapılanmasında söz sahibi olacak. Eski kaleci 39 yaşındaki Mance daha önce Hırvat ekibi Rijeka'da scout bölüm müdürü ve sportif direktör, Güney Kıbrıs ekibi Pafos'ta teknik heyet sorumluluğu görevini de yürütü.

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