Altınordu ümidi kesti

Altınordu'da yönetim bir süredir yeniden anlaşmak için görüşme halinde olduğu Hüsamettin Yener'den ümidi kesti. 27 yaşındaki futbolcunun İzmir ekibiyle yollarını ayırması neredeyse kesinleşirken, kırmızı-lacivertliler de yeni forvet arayışlarına başladı. İzmir temsilcisiyle uzlaşamayan tecrübeli santrforun Süper Lig'in yeni kulüplerinden Ümraniyespor'la anlaşmak üzere olduğu, ismi daha önce İstanbulspor'la anılan golcü futbolcuya 2. Lig'e düşen Kocaelispor'un da cazip bir teklif sunduğu bildirildi. Hüsamettin'in kariyerini Süper Lig'de sürdürmek istediği ancak Kocaelispor'un teklifini de değerlendirdiği ifade edildi. Üç sezondur Altınordu forması giyen golcünün hangi takıma gideceği birkaç gün içinde netleşecek.

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