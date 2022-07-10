Bodrum’a Tangocu

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Bodrumspor, Bursaspor'un Arjantinli yıldızı 25 yaşındaki stoper Nicolas Mouricio Zalazar'ın peşinde. Eyüpspor'dan 20 yaşındaki Musa Mohammed ve Göztepe'den Adis Jahovic'i isteyen yeşil-beyazlılar, geçen sezon 1. Lig'den düşen Timsah'ın defans oyuncusuyla temasa geçti. Ülkesinde San Lorenzo kulübünün altyapısında futbola başlayan ve profesyonel olan Zalazar, San Lorenzo II, Rafaela, All Boys ve Platense takımlarının formasını giydi. Tangocu, kariyerinde 88 müsabakaya çıktı, 3 gol attı, 3 de asist yaptı.



■ ÜMİT YÖNEY

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