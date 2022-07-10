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Bodrum’a Tangocu

1. Lig’in yeni temsilcisi yeşil-beyazlılar, Bursaspor’un Arjantinli stoperi Nicolas Zalazar’ı kadrosuna katacak

10.7.2022

Bodrum’a Tangocu
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Bodrumspor, Bursaspor'un Arjantinli yıldızı 25 yaşındaki stoper Nicolas Mouricio Zalazar'ın peşinde. Eyüpspor'dan 20 yaşındaki Musa Mohammed ve Göztepe'den Adis Jahovic'i isteyen yeşil-beyazlılar, geçen sezon 1. Lig'den düşen Timsah'ın defans oyuncusuyla temasa geçti. Ülkesinde San Lorenzo kulübünün altyapısında futbola başlayan ve profesyonel olan Zalazar, San Lorenzo II, Rafaela, All Boys ve Platense takımlarının formasını giydi. Tangocu, kariyerinde 88 müsabakaya çıktı, 3 gol attı, 3 de asist yaptı.

■ ÜMİT YÖNEY
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