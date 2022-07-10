Chinanu Onuaku’nun hayali NBA’e dönmek

İsrail Ligi'nde geçtiğimiz sezon Bnei Herzliya formasıyla müthiş performanslara imza atan Chinanu Onuaku, gelecek sezon öncesinde Panathinaikos talip olsa da yıldız isim, NBA'e dönebilir. 2016 ve 2018 yılları arasında Rockets forması giyen Onuaku, gelecek sezon da NBA'de oynamak istiyor. Panathinaikos'un ilgilendiği Onuaku'nun 13 Temmuz'da NBA Yaz Ligi'nde Raptors, Clippers, Celtics, Cavs, Mavs ve Lakers ile bir çalıştırma gerçekleştirmesi bekleniyor. Panathinaikos'un tecrübeli oyuncuya iki yıllık bir sözleşme sunması bekleniyor.

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