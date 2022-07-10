Denizli tarihinde bir ilk yaşandı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklandı. MHK Başkanı olarak Sabri Çelik seçildi. Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkezi Hakem Kurulunda yer alan isimler; "Sabri Çelik (Başkan), Murat Ilgaz, Aynur Aysun Akar, Baki Tuncay Akkın, Ahmet İbanoğlu, Aytekin Durmaz, Recep Sürhat Müniroğlu, İsmail Köse, Bülent Gökçü" oldu. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak 13 yıl bu görevi sürdüren Ahmet İbanoğlu, görevi boyunca ulusal ve uluslararası spor ve gençlik organizasyonlarında görev ve sorumluluklar üstlendi. Denizli tarihinde ilk defa Merkez Hakem Kurulu üyeliğine getirilen isim olan Ahmet İbanoğlu, tecrübe ve birikimlerini Türk Hakemliği'nin ulusal ve uluslararası rekabette daha iyi seviyelere ulaşması için kullanacak.

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