Denizlispor’un yeri çok farklı

Altaş Denizlispor'a futbolcu olarak da hizmet eden teknik direktör Mesut Bakkal, "Denizlispor'un bana verdikleri yanında benim Denizlispor'a yaptıklarım hiç kalır" dedi, Yeni Asır'a önemli açıklamalar yaptı. Kırıkkalespor'da başlayan futbol hayatında yolunun 1982 yılında Denizlispor'la kesiştiğini belirten Bakkal, Denizlispor'u 1. Lig'de tutarak bu sezon bir kez daha giydiği ateşten gömleği başarıyla taşıdı. 1998-1999 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal'ın yardımcısı olarak yeşil-siyahlı kulüpte şampiyonluk yaşayan 57 yaşındaki teknik adam, Denizlispor'u halka açacaklarını, etkinlikler ile lösemili çocuklara, yaşlılara, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edeceklerini ve forma hediye edeceklerini söyledi.



'SİSTEM YİNE AYNI OLACAK'

Bazı teknik direktörlerin 1-2 yıldır teknik adamlık mevkilerini çok zayıflattığını, duruşu ve davranışı ile sahadaki futbolcuya yetmediğine dikkat çeken Bakkal, "Kaliteyi düşürdüler. Sadece duruşundan oraya yetmediklerini görüyoruz. Onlar da çalışarak yapacak, öğrenecekler. Takımda belli bir sistemi oturttuk. Kimin ne yapacağını herkes biliyor. Oynadığımız sistem belli ama bazı maçlarda bu değişebilir. Bazı futbolcuların 2-3 yerde birden görev alması işimi kolaylaştırıyor. Geçen seneki 2 puan ortalamasını yakalamalıyız. Hedefimiz bu. Tutmuş başarılı bir sistem. Bunun üzerinde fazla oynamadan, tempo yükselterek aynen devam. Takım halinde hücum ve savunma önemli" diye konuştu.



SOKAK HAYVANLARI AŞIĞI

Mesut Bakkal, tam bir sokak hayvanları aşığı. Bakkal, "Ankara'da 6 tane özel baktırdığım köpeğim var. 'Efe' diye köpeğimiz vardı, öldü. Evimizin bahçesine gömdük. Denizli'de de köpeklere su ve mama koyduruyorum. Evimde de köpek besledim. 2 kızım ve eşimle Denizli Goncalı'da piknik yaparken, kızım gördüğü sokak köpeği yavrusunu aldı ve Goncalı'dan Ankara'ya transfer yaptık, evine götürdü. Adını 'Gofret' koydu. Ailecek hayvanları severiz" diye konuştu.

LİGE KALİTE GELDİ

Göztepe, Ç.Rize, Sakarya, Pendik, Eyüp ve Manisa FK gibi iyi transfer yapan takımların olduğunu vurgulayan Mesut Bakkal, "Lige renk katacaklar. Ama onlar transfer yaparken, biz hazır takım olarak karşılarına çıkacağız. Bu durum Denizlispor ve benim için çok büyük avantaj. Ligin en hazır takımı biziz. Rakipler transfer yapabilir ama takım olmaları zaman alabilir. İyi hazırlanıyoruz. Takımdan memnunum" dedi.

VAR ÇOK ÖNEMLİ

Mesut Bakkal: "TFF 1. Lig'de yeni sezonda VAR'ın uygulanacak olması güzel bir şey. VAR haksızlığı en aza indiriyor. VAR sisteminde stüdyoda bulunan hakemler sahaya inmesin. Her hafta değişmesinler. Bir hafta sahada, bir hafta yukardalar. VAR hakemleri sahada olmasın. Olması bence iyi. Ancak VAR bile eleştiriliyor. Aksaklıklar giderilmeli."

TESTE GÖRE İDMAN

Test sonuçlarına göre antrenman programı düzenleyeceklerini belirten Mesut Bakkal, "Eksiklere göre değişik antrenman programları uygulayacağız. Her oyuncunun test sonuçları farklı. Tüm oyuncuları aynı seviyeye getirmek için özel antrenmanlar yapacağız. Derdimiz, sakatlamadan takımı lige hazırlamak. Kaptanlar da belli. 1. kaptan Oğuz Yılmaz, 2. kaptan Gökhan Süzen ve 3. kaptan Ömer Şişmanoğlu" dedi.

TERCİHİ EV YEMEKLERİ

Mesut Bakkal: "Vaktim olursa sürükleyici, polisiye filmlerini, izlerim. Kemal Sunal filmleri ile Hababam Sınıfı'nı defalarca izlemişimdir. Hayatımız evden uzakta hep dışarıda geçtiği için ev yemeklerini özlüyorum. En çok sevdiğim yemek kuru fasulye. Patlıcan yemeklerini de severek yerim. Çocuklar organizasyon yapar ama 'Siz bana ev yemeği hazırlayın' derim ve evde ailecek yenen yemek hoşuma gider."



'GENÇLERE ŞANS VERECEĞİM'

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Benim geçen sezondan bu yana emek verdiğim genç isimler var. Asım, Bekir, Erdal, Okan Derici'nin yanında altyapıdan aldığımız gençler de bizle idman yapmakta. Bunlardan da 1-2 tanesi ufak ufak şans alıp sezon boyunca 10-12 maçta oynarlar. Sahada ilk 11'de 4 yabancı olacak. Zaten 4 yabancımız var. Gençlerden üretmemiz gerekli" dedi.

SEBAHATTİN ALP / ÖZEL RÖPORTAJ