F.Bahçe Beko’nun hedefi Lundberg

YENİ sezon planlaması doğrultusunda gard arayışlarına devam eden Fenerbahçe Beko, Elie Okobo, Tyler Dorsey gibi isimlerden aradığını bulamayınca rotasını başka bir oyuncuya döndürdü. Sportando'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezonun mart ayında CSKA Moskova'dan ayrılan ve sezonu NBA ekiplerinden Phoenix Suns'ta tamamlayan Danimarkalı gard Iffe Lundberg ile yakından ilgileniyor. Haberde; CSKA Moskova'da, Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü Dimitris Itoudis ile çalışma fırsatı bulan 27 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Lundberg, geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de 9.9 sayı ortalaması, 2.4 ribaunt ve 2.1 asist ortalamaları yakalamıştı.

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