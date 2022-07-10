Göz-Göz’de rota Mete

Spor Toto 1. Lig'de misafir olmak isteyen Göztepe'de yerli operasyonu tam gaz sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'den kaleci Berkin Özgür'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar aynı takımın başarılı sol kanat oyuncusu Mete Kaan Demir için de harekete geçti. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip ettiği öğrenildi. Ancak İzmir ekibi bu transfer için yalnız değil. Mete Kaan Demir'i Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un da çok istediği gelen haberler arasında.



KAAN KANAK DA YAKINDA DUYURULACAK

Futbola Hannover kulübünde başlayan futbolcu Eskişehir formasını giydi. Eskişehirspor'da önce U-21 ardından A takımında görev yapan oyuncu kısa sürede Başakşehir'in dikkatini çekmiş, iki sezon önce Göztepe'ye karşı da mücadele etmişti. G.Saraylı Süleyman Luş ve 1461 Trabzonspor'un sol beki Y.Emre Gedik ile anlaşma sağlayan Göztepe'nin A.Demir'den Kaan Kanak'ı da bitirme aşamasına geldiği bildirildi.

SEPİL BU HAFTA SÜRECİ ANLATACA

Sports Republic ile yapılan ortaklık sürecine ilişkin hukuki çalışmaların devam ettiği Göztepe'de, Sportif Yatırımlar AŞ sahibi Mehmet Sepil'in önümüzdeki hafta süreçle ilgili basın toplantısı yapacağı duyuruldu. Sepil, toplantıda merak edilen soruları yanıtlayacak.