Kara Kartal’ın Cabral inadı

Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen ve takıma Romain Saiss, Gedson Fernandes, Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Cenk Tosun'u katan Beşiktaş, rotasını Portekiz'e çevirdi. Larin'in ayrılmasının ardından kanat bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon forması giyen Jovane Cabral'ı bir kez daha istedi.



OYUNCU GELMEK İSTİYOR

Daha önce de yıldız oyuncu ve Portekiz ekibiyle görüşen ancak anlaşmaya sağlayamayan kurmaylar, 24 yaşındaki futbolcunun yeşil ışık yakmasının ardından temaslara bir kez daha başladı. Portekiz basının iddiasına göre Cabral, kulübüne Beşiktaş'a transfer olmak istediğini iletirken, bu gelişme siyahbeyazlıların elini güçlendirdi.



SÜRE İSTEDİLER

Siyah-beyazlı kurmaylar, yaptığı teklifin miktarını biraz daha artırarak 3.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu ve beklemeye geçti. Siyah-beyazlıların Portekiz kulübüne sonraki satıştan da pay önerdiği öğrenildi. Sporting'in düşünmek için süre istediği belirtilirken, Beşiktaş, yıldız isimle de 4 yıllık bir sözleşme imzalamayı düşünüyor.

DİĞER