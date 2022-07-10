Karşıyaka rötar yapacak

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, hazırlıklarına 2 gün daha geç başlama kararı aldı. Yeşil-kırmızılılar tesislerinde yapılan yenileme ve tadilat çalışmaları nedeniyle, 11 Temmuz Pazartesi günü başlaması planlanan ilk antrenmanı ayın 13'üne erteledi. Bir hafta boyunca yaklaşık 30 kişilik kadrosuyla İzmir'de çalışıp sağlık kontrolünden geçecek Karşıyaka, burada çalıştıktan sonra Bolu Esentepe'de kampa girecek. Teknik direktör Erman Güraçar, "Hedefimiz üst sıralar olacak. Karşıyaka'nın başka hedefi olamaz. Transfer kadar tesis de önemli. Eksik bölgelerimizi tespit edip ona göre takviyelerimizi yapmaya başladık. Aldığımız oyuncular kağıt üzerinde çok iyi transferler ama önemli olan sahada gösterecekleri performans. Forvet, kanat ve orta sahanın yanı sıra kamp dönüşü genç bir kaleci alabiliriz" diye konuştu.

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