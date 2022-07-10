Manisa FK’da yaprak dökümü

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde yaprak dökümü devam ediyor. Loick Landre, Sadi Karaduman, Özgür Çek, Veli Çetin, Nino Kouter, Anıl Koç, Andre Sousa, Yasin Pehlivan, Serge Tabekou, Dever Orgill'le yollarını ayıran siyah-beyazlılarda, 32 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Kesim de resmen veda etti. 2020-2021 sezonunda 2. Lig'de siyahbeyazlı formayla şampiyonluk yaşayan 32 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonun ilk devresinde Manisa FK'da 1'i kupa, 15'i lig 16 maçta görev aldı. Ahmet, sezonun ikinci devresinde 2. Lig'de Hekimoğlu Trabzon'da 14 maçta forma giydi, 1 gol kaydetti. Aydınspor 1923 formasıyla da 3. Lig'de şampiyonluk yaşayan Ahmet için, kulüpten veda mesajı yayınlandı. Mesajda, "Futbolcumuz Ahmet Kesim ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ahmet Kesim'e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

AKADEMİ İÇİN YENİ YAPILANMA HAREKATI

Manisa FK'da altyapı yeniden yapılanıyor. Siyah-beyazlılarda, Akademi İdari Direktörü Alparslan Kaya ve yeni Akademi Teknik Direktörü Namet Ateş oldu. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine genel koordinatör Hüseyin Hasacar katıldı. Hasacar, "Manisa FK olarak altyapımızda yeni bir yapılanmaya gittiğimiz bu süreçte 5 yıllık bir strateji planı hazırladı" şeklinde konuştu.

■ ÜMİT YÖNEY