Potada değişim

ING Basketbol Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor yeni sezonda yepyeni kadrolarıyla mücadele edecek. Kaf-Kaf şu ana kadar 6, Aliağa ise 7 transfer yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir ekipleri Pınar Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor'da değişim rüzgarları esiyor. Geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan iki ekip de bu sezon kadrolarını yeniledi. Geçen sezon yaptığı transferlerle hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefiyle giren Pınar Karşıyaka, rotasyonda yaşadığı sıkıntı nedeniyle sonunun getiremedi. Ligde çeyrek finalde elenen yeşil-kırmızılılar, Avrupa'da ise gruptan çıkmayı başaramadı. Ufuk Sarıca ile yeniden anlaşan Kaf-Kaf, kadrosuna şimdiden 6 isim kattı. İzmir ekibi, Jaylon Brown (Hamburg Towers), Erick Mccollum (Lolomotiv Kuban), Angel Delgado (Bilbao), Kenan Sipahi (Beşiktaş), Thomas Akyazılı (Merkezefendi Belediyesi), Mert Celep'i (Semt77 Yalovaspor) kadrosuna dahil etti.



HEDEF ÜST SIRALAR

Son iki sezondur kümede kalmayı son haftalardaki çabasıyla başaran Aliağa Petkimspor ise bu sezon hedefini üst sıralar olarak belirledi. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden yönetim, 7 ismi kadrosuna kattı. Petkimspor, İsmail Cem Ulusoy (Gaziantep Basketbol), Ege Arar (Galatasaray), Ömercan Engin (Balıkesir BŞB), Dorukhan Engindeniz (Türk Telekom), Yiğit Karalar (Gemlik Basketbol), Silas Melson (Kalev), Jeremy Simmons'a (TOFAŞ) imza attırdı. İki ekibin de kadrolarına birkaç isim daha dahil edip transferi bitirmesi bekleniyor.