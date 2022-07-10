Trabzonspor’dan savunma hamlesi

Şampiyonlar Ligi'ne uygun bir takım oluşturmak için mücadele veren Trabzonspor yönetimi stoper bölgesine arayışlarını sürdürüyor. Avcı'nın listesinde, ilk sıralarda Shahktar'dan Marlon ve Sassuolo'dan Kaan Ayhan vardı. Ancak bordo-mavililer amacına ulaşamadı. Marlon'un eşi Trabzon'a gelmek istemezken, Kaan Ayhan'da ise Galatasaray'ın devreye girmesi planları bozdu. Bunun üzerine bordo-mavili kurmaylar, ismi daha önce de gündeme gelen Real Betis'ten Marc Bartra ile yeniden temasa geçti. Tecrübeli futbolcunun, Trabzon'a evet dediği öğrenildi.



FIRTINA'NIN B PLANI DA HAZIR

Kurmaylar, İspanyol kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Bordo-mavililerin fiyatı aşağı indirmeye çalıştığı bilinirken, kiralama formülünü de düşündüğü öne sürüldü. Trabzon'un yıldız oyuncuda pürüz çıkması durumunda ise B Planı'nı devreye sokup Crystal Palace ile yolları ayıran Cheikhou Kouyate'ye teklif götüreceği iddia edildi.

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