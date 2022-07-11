Büyükekşi’den 5 yıldız açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, verdiği röportajda Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı forması ile alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Bu konu önceliğimiz değil. TFF olarak birçok konuda yenilikler yapıyoruz. Bu yeniliklerin de Süper Lig'in başlama tarihi olan 5 Ağustos'a yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Federasyondan bazen gece saat 00.00'da, bazen 01.00'de çıkıyorum. Türk futbolunun gelişimi adına radikal kararlar alıyoruz" dedi.



ALİ BEY'LE SIKINTIMIZ BULUNMUYOR

Büyükekşi, "Bizim amacımız Türk futbolunu hak ettiği yere getirebilmek. Eğer Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ile sahaya çıkarsa, burada benim herhangi bir şahsi bir tavrım olamaz. TFF'nin talimat ve yönetmelikleri neyi gerektiriyorsa onu yaparız. Ben TFF Başkanı olduktan sonra, Ali Koç da Kulüp Birliği Vakfı Başkanı oldu. Ali Koç Bey, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlarla birlikte bize hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Daha sonra da bir iki ortamda daha beraber olduk. Ve yaptığımız çalışmalardan son derece memnun. Gelecek adına da ümitli olduğunu belirtti, bu basına da yansıdı" dedi.

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