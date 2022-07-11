Hatayspor, Erce Kardeşler’i aldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler ile prensip anlaşmasına vardı. Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile prensipte anlaşma sağlandığı duyuruldu. Açıklamada, Erce Kardeşler ile yapılacak imza töreni ve ikinci etap kampına katılış tarihiyle ilgili daha sonra bilgi verileceği kaydedildi. Altınordu altyapısında futbola başlayan genç file bekçisi, Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yedeği olmuş ve forma şansı bulmakta oldukça zorlanmıştı.

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