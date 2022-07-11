İkisi bir arada

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk isteyen Galatasaray'da yeni yönetim transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon orta sahada büyük sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılarda yeni teknik direktör Okan Buruk özellikle bu bölgeye transfer istemişti.



OKAN BURUK İSTEMİŞTİ

Buruk'un verdiği liste üzerinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Porto'dan Sergio Oliveira'yı kadrosuna katarak ilk orta saha takviyesini gerçekleştirmişti. Yeni gelen iddialara göre İstanbul ekibi, iki yıldız orta sahayı daha takıma katacak.



BUGÜN TOPLANTI VAR

Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekibi PSG'den ayrılması gündemde olan İdrissa Gueye ve bonservisi İspanya La Liga temsilcilerinden Real Betis'te olan William Carvalho'yu transfer etmek için çalışmalara başladı. PSG'de yaşadığı sıkınıtılar nedeniyle mutsuz olan ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan Gueye, bugün Fransız ekibiyle son bir görüşme yapacak. Aslan, bu görüşmeden çıkacak sonuca göre oyuncunun transferini bitirecek. Sarı-kırmızılılar, ardından İspanya seferine çıkarak Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Carvalho'nun kulübüyle görüşecek. Portekizli yıldızı ikna eden kurmaylar, Betis'ten indirim talep edecek. Galatasaray, bu iki transferi bitirerek orta saha takviyelerini sonlandıracak.

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