KSK’de iki yolcu

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da ayrılıklar devam ediyor. Yeşilkırmızılılarda teknik direktör Erman Güraçar'ın raporu doğrultusunda geçen sezon kiralık olarak gönderilen 3 futbolcudan ikisi yine kadroya dahil edilmedi. Yeşil-kırmızılılardan devre arasında Nevşehir Belediyespor'a gönderilen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Çalışkan ve 22 yaşındaki hücum oyuncusu Batuhan Kara'nın yeni sezonda da takımda yer almayacağı bildirildi. İki futbolcunun da kiralık olarak ya da bonservislerini alarak başka kulüplere imza atması bekleniyor.



İLYAS ÇALIŞMALARA KATILACAK

KSK'DEN geçen yıl ara transfer döneminde Alanya Kestelspor'a kiralık giden 23 yaşındaki sağ bek İlyas Kahraman ise A takıma dönüp çalışmalarda yer alacak. Kaf-Kaf, teknik heyet raporu doğrultusunda orta saha ve stoper transferi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

DİĞER