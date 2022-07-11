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Haberler Spor Trabzon’da stopere yeni aday

Trabzon’da stopere yeni aday

Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra’nın transferinden sonuç alamayan Karadeniz ekibi bonservisi elinde olan Norveçli Stefan Strandberg’i gündemine aldı

11.7.2022

Trabzon’da stopere yeni aday

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da savunma için yeni bir isim daha gündeme geldi. Stoper transferini bir türlü sonuçlandıramayan bordo-mavililer bonservisi elinde olan Norveçli oyuncu Stefan Strandberg'i gündemine aldı. Yönetim, uzun zamandır transfer gündemini meşgul eden Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra transferlerinden bir türlü istediği sonucun alamayınca farklı isimlerle temaslara başladı. Yönetim alternatif olarak belirlediği isimlerin başında da son olarak İtalyan ekibi Salernitana forması giyen Norveçli Strandberg oldu.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNADI
31 yaşındaki başarılı stoperin bonservis engelinin olmaması da yönetimin elini güçlendiriyor. Norveç Milli Takım forması da giyen Strandberg'in menajeri ile temasa geçen kurmaylar, maddi şartların da oluşması halinde girişimlerini hızlandıracak. Futbolcu, daha önce Valerenga, Rosenborg, Krasnodar Hannover, Ural ve Trapani formalarını giydi.

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