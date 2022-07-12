Bodrum’da Erkan kaldı

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor iç transferde tecrübeli futbolcusu Erkan Değişmez ile yeniden anlaştı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Erkan Değişmez ile sözleşme yeniledi. Futbolcumuza yeşil-beyaz forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. 2014-15 sezonundan bu yana Bodrumspor'da görev yapan, Bölgesel Amatör Lig, 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de 3 şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 8'inci sezonunu geçireceği takımıyla yeni hedefini Süper Lig olarak belirledi. Kariyerine 2007-2008 sezonunda Torbalıspor ile başlayan deneyimli oyuncu 4 sezonun ardından Menemen Belediyespor ile anlaşmıştı. Sırasıyla Tekirova Belediyespor, Manisa Belediyespor ve Çine Madran'da görev yapan başarılı isim 2013-2014 sezonunda kapısından içeri girdiği Bodrumspor'dan bir daha hiç ayrılmadı. Kariyerinde 412 maça çıkan oyuncu bu süreçte toplam 9 kez fileleri sarsarken 2 kırmızı kart, 94 sarı kart gördü. Erkan Değişmez geçen sezon Bodrum'da 2'si kupa, 33'ü lig toplam 35 maçta forma giyerek takımın en istikrarlı isimleri arasında yer aldı.

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