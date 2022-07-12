Bucaspor 1928’de alternatifler hazır

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de takımdan ayrılan isimlerin yerleri dolacak. İzmir ekibinde takımdan ayrılan teknik direktör Cihan Erdil, stoper Gökhan Köseoğlu ve kaleci Murat Demir'in ardından yönetim bu isimlerin alternatiflerini bulmak için çalışmalara hız verdi. Tecrübeli stoperini Amed Sportif'e gönderen sarı-lacivertlilerde, takımda deneyimli olarak yalnızca Onur Özcan ve Yalçın Eycan kalırken, savunmacı arayışlarının kısa sürede netliğe kavuşacağı ifade edildi. Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen file bekçisi Murat'ın yerine ise geçtiğimiz sezon kiralık olarak Arnavutköy Belediyespor forması giyen Kıvanç Küçükkarış yer alacak.

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