Denizlispor’da mesai başladı

Altaş Denizlispor'da Kurban Bayramı nedeniyle futbolcu ve teknik heyete verilen 3 gün izin sona erdi ve mesai başladı. Tesislerde toplanan yeşil-siyahlılar, izin sonrası ilk antrenmanı gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde yapılan ilk antrenmana futbolcuların tamamı katıldı. 15 Temmuz Cuma gününe kadar kendi tesislerinde çalışacak olan yeşil-siyahlılar, ardından 10 günlük kamp için Burdur'a gidecek. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne (MAKÜ) ait 5 yıldızlı Lavanta Tepesi otelde kampa girecek olan Denizlispor'un en az 3 hazırlık maçı yapacağı belirtildi.



■ SEBAHATTİN ALP

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