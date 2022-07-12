Erzurumspor’a sürpriz talip

TRANSFER yasağı devam eden TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'a beklenmeyen bir talip çıktı. İddialara göre 12 ligde yatırımları bulunan City Football Group Erzurum'a talip oldu. ABD'de New York City Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F. Marinos, Uruguay'da Montevideo City Torque İspanya'da Girona , Çin'de Sichuan Jiuniu, Hindistan Mumbai City ve Belçika'da Lommel SK bünyesinde bulunduran City Football Group tüm dünyadan yatırımları ile biliniyor. City Football Group yetkililerinin geçen hafta Erzurum'a gelip bir görüşme gerçekleştirdikleri öğrenildi.

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