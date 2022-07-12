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Haberler Spor Göztepe’de iki genç daha profesyonel oldu

Göztepe’de iki genç daha profesyonel oldu

Göztepe, altyapısında yetiştirdiği futbolcuları Alihan Al ve Cengizhan Şen ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz hafta da yine altyapısından yetiştirdiği İzzet Furkan Malak ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.

İHA

12.07.2022, 17:14

Göztepe’de iki genç daha profesyonel oldu
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de yeni sezon öncesinde kadro yapılanması sürüyor. İzmir temsilcisi, bu çalışmalar çerçevesinde 2005 doğumlu oyuncuları Alihan Al ve Cengizhan Şen ile profesyonel sözleşme imzaladı. Stoper mevkisinde forma giyen Alihan Al ve önlibero mevkisinde oynayan Cengizhan Şen, Göztepe'nin U9 takımından itibaren tüm altyapı takımlarında forma giyerken, bir süredir A Takım ile antrenmanlara çıkıyordu.

Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz hafta da yine altyapısından yetiştirdiği İzzet Furkan Malak ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.
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