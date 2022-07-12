Menemen’de Himmet yolcu

TFF 2. Lig'in sessiz ekibi Menemenspor'da ayrılıklar bitmiyor. İzmir temsilcisinde sözleşmesi sona eren Muhammed Himmet Ertürk'ün de takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. 28 yaşındaki sağ kanat için 1. Lig'den taliplerin olduğu ifade edilirken, şu ana dek yönetimle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığı belirtildi.



SON BİR TEKLİF

Tecrübeli futbolcu kariyerinde daha önce Denizlispor, Kırıkhanspor, Gaziantep Büyükşehir, Gazişehir FK ve Giresunspor formalarını terletti. Şu an boşta olan oyuncu için sarı-lacivertli yönetimin bayram sonrasında sözleşme uzatmak için son bir teklif daha yapacağı öğrenildi. Himmet'in kaderinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.



■ BERKE ÖZBAY

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