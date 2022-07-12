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Haberler Spor Rıdvan’a Torino kancası

Rıdvan’a Torino kancası

Beşiktaş’ta Frankfurt’a transferi yılan hikayesine dönüşen Rıdvan Yılmaz için flaş bir iddia geldi. Genç yıldızın gelecek sezon Çizme’de görev alacağı öne sürüldü

12.7.2022

Rıdvan’a Torino kancası
Eintracht Frankfurt'a transferi bir türlü gerçekleşmeyen Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz için flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino, ismi uzun süre Eintracht Frankfurt ile anılan ve daha önce de ilgilendiği Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz için yeniden devreye girdi.İddialara göre İtalyan ekibi Torino, sportif direktörü Davide Vagnati önderliğinde 5 milyon Euro'yu aşması beklenen bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

33 KARŞILAŞMADA OYNADI
Rıdvan Yılmaz'ın ismi uzun süre Eintracht Frankfurt ile anılmış hatta transfer son aşamaya kadar gelmişti. Ancak genç futbolcunun transferi son anda gerçekleşmemişti. Beşiktaş altyapısından yetişen ve siyah-beyazlı ekip ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rıdvan Yılmaz geçtiğimiz sezon, 33 müsabakada forma giydi ve takımına 3 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
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