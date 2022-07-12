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Haberler Spor Sanayi Yıldız’a gol kralı

Sanayi Yıldız’a gol kralı

Amatör lig ekibi 4 kez gol kralı olan Serdal Öz ile anlaşma sağladı

12.7.2022

Sanayi Yıldız’a gol kralı
BÖLGESEL Amatör Lig ekibi Manisa Sanayi Yıldızspor dış transferde önemli bir ismi kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarına devam eden kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Bartınspor forması giyen Serdal Öz ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli isim daha önce Biga, Sultangazi, Çorlu, Gebze, Söke, Edirnespor, Üsküdar, Ümraniye, Sultanbeyli, Çengelköy, 24 Erzincan, Yozgat ve G.O.Paşa formaları giydi. Serdal Öz, Sultangazi, Çorlu ve Çengelköy'de toplamda 4 kez gol krallığı, kariyerinde ise 5 kez de şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Tecrübeli isim BAL Ligi'nde 100 gol barajını aşan birkaç orta saha oyuncusundan biri durumunda.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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