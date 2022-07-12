‘Takımımıza güveniyoruz’

TFF 2. Lig'de bu sezon üst sıraları hedefleyen Fethiyespor'da teknik direktör Mesut Toros, yeni sezonda çok koşan ve mücadele eden bir takım oluşturacaklarını söyledi. Tecrübeli teknik direktör "Futbol kağıt üzerinde asla kazanılmıyor. Sahada mücadele eden, koşan, isteyen, arzulayan takımlar istedikleri yere gelebiliyor. Yönetimimize, taraftarlarımıza, oyuncularımıza, teknik heyetimize çok güveniyoruz. Dediğim gibi maçlar kağıt üzerinde kazanılmıyor. Bir grup kuvvetli, bir grup zayıf diye bir şey de düşünmüyorum. Bu sezon şehirle bütünleşip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Yapacağımıza da inanıyoruz. Fethiye halkının, taraftarlarımızın ve camiamızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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