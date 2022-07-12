Trabzon’da aday bolluğu

Denswil, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Trezeguet'yi renklerine bağlayan Trabzonspor'da ana gündem stoper bölgesi. Hem Başkan Ahmet Ağaoğlu hem de teknik direktör Abdullah Avcı, kısa zamanda savunma takviyesini gerçekleştirmek istediklerini söylerken, Slovenya kampı bitmeden transferin yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda dört koldan görüşmelerini sürdüren Fırtına, Dedryck Boyata için hamle yaptı. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Hertha Berlin'in Belçikalı stoperi, ciddi şekilde hedefte. Alman ekibiyle temas kuran bordo- mavililer, 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardı. Bu teklife, farklı bonusların da eklenmesi bekleniyor.



KAAN İÇİN SON HAMLE

Onun yanı sıra Getafe'den Djene ve Real Betis'ten Bartra hala gündemde. İki futbolcu için dirsek teması sürüyor. Kaan Ayhan'da ise son kozlar oynanıyor. 3.5 milyon Euro'yu gözden çıkartan ve rakamı bonuslarla 4 milyon seviyelerine kadar yükselten Trabzonspor, Sassuolo'dan yine olumsuz yanıt almıştı. Milli stoper için son bir hamle yapılması bekleniyor.

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