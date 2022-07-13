Afyon kampı başladı

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürecek Göztepe, önceki akşam gerçekleşen antrenman ile kamp çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızlı takım antrenmanın ilk bölümünde düz koşunun ardından ısınma hareketleri, ikinci bölümünde ise dar alanda oyun yaparak günü tamamladı. Göztepe, 24 Temmuz Pazar gününe kadar çalışmalarına Afyon'da devam edecek ve daha sonra İzmir'e dönüş yapacak. Kampa yeni transferlerin yanı sıra geçen sezonun ikinci yarısında kadro dışı kalıp affedilen İrfan Can Eğribayat da katıldı. Göztepe'de yeni sezon öncesinde kadro yapılanması sürüyor.



İKİ İSİM PROFESYONEL OLDU

İzmir temsilcisi, 2005 doğumlu oyuncuları Alihan Al ve Cengizhan Şen ile profesyonel sözleşme imzaladı. Stoper mevkisinde forma giyen Alihan Al ve önlibero mevkisinde oynayan Cengizhan Şen, Göztepe'nin U9 takımından itibaren tüm altyapı takımlarında forma giyerken, A Takım ile antrenmanlara çıkıyordu.

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