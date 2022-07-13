Alioski adım adım Trabzon’a

Yeni sezon öncesi kadrosunu Trezeguet, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Stefano Denswil ve Jens Stryger Larsen ile güçlendiren Trabzonspor'un bir transferi daha bitirdiği iddia edildi. Stoper arayışlarını sürdüren bordo-mavililerin, uzun süredir görüşme halinde olduğu sol bek Ezgjan Alioski'yi kadrosuna kattığı öne sürüldü. Suudi Arabistan basını; Trabzonspor'un Al Ahli forması giyen Ezgjan Alioski ile anlaşma sağladığını duyurdu. Bordomavililerin Makedon futbolcuyu 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi. Alioski'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Tecrübeli sol bekin güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro. 30 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Leeds United'a transfer oldu. Dört sezon boyunda İngiliz ekibinde forma giyen Alioski, geçtiğimiz sezon başında Al-Ahli ile sözleşme imzalamıştı.

GERVİNHO ARİS'TE

Trabzonspor'da geçen yıl Ekim ayında geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle 7 ay forma giyemeyen Fildişi Sahilli Gervinho, Yunan temsilcisi Aris'le el sıkıştı. Yunan basınının haberlerine göre Trabzonspor'un kulüp bulması için izin verdiği Fildişili yıldız Gervinho, Aris'le anlaştı. 35 yaşındaki oyuncunun bugün Selanik'e giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atacağı kaydedildi.