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Haberler Spor Altınordu’dan karavana

Altınordu’dan karavana

Kadrosunu güçlendirmek isteyen İzmir ekibi transfer listesinde yer alan Metehan, Burak, Tuğbey ve Tayfun’u başka takımlara kaptırdı.

13.7.2022

Altınordu’dan karavana
Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon çalışmalarına Süper Lig hedefiyle başlayan Altınordu, transferde istediği hamleleri yapmakta bir hayli zorlanıyor. İzmir temsilcisi talip olduğu futbolcuları başka takımlara kaptırırken, kadrosuna yalnızca Akhisarspor'dan Bertuğ ve Trabzonspor'dan Safa'yı katabildi. Kırmızı-lacivertliler Adana Demirspor'dan eski futbolcusu Metehan Mimaroğlu'nu Eyüpspor'a, Bursaspor'dan Burak Altıparmak'ı Manisa FK'ya, yine Bursaspor'dan genç Tuğbey Akgün'ü Konyaspor'a kaptırdı.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI
İzmir ekibi yine Adana ekibinden Tayfun Aydoğan'la ilgilendi ancak anlaşma sağlanamadı ve bu girişimlerden eli boş döndü. Transfer çalışmalarının sürdüğü İzmir temsilcisinin yeni sezon öncesi kadrosunu iki-üç futbolcuyla daha güçlendirmesi bekleniyor. İç transferde Volkan, Rıdvan, Ahmet İlhan ve Erdi ile yola devam eden, Recep Aydın ve Hüsamettin Yener ile ayrılık kararı alan Altınordu'da genç isimler Rahmi Salih Kaya ve Kenan Fakılı için ise kulüp aranıyor.

■ BERKE ÖZBAY
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