Filede final heyecan

Voleybol FIVB Milletler Ligi Finalleri, Ankara'nın ev sahipliğinde bugün başlayacak. TVF Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek milli takım, lig etabında ilk hafta maçlarını Ankara'da, ikinci hafta maçlarını Brezilya'da, üçüncü hafta maçlarını ise Kanada'da oynadı. Üç bölümden oluşan lig etabını ilk 8'de bitiren ABD, Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan, Türkiye ve Tayland, final etabında mücadele etme hakkı elde etti.



FİNALLERE 1. SIRADAN KATILDIK

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki "Filenin Sultanları", ilk maçını yarın saat 18.30'da Tayland ile oynayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Ay-yıldızlılar, puan cetvelinde 7. sırada yer almasına rağmen, ev sahibi olma avantajıyla finallere 1. sıradan katıldı. Üst üste 4. kez final etabına kalma başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, 2018 yılında gümüş, 2021 yılında ise bronz madalya kazandı. Organizasyonda bugün ve yarın oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı final müsabakaları 16 Temmuz Cumartesi, final ile üçüncülük mücadeleleri ise 17 Temmuz Pazar günü oynanacak.

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