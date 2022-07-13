Garces harekatı

Önümüzdeki sezon iddialı kadro oluşturmak için çalışmalarına hız veren Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi. Savunmanın ortasına yapılacak takviye için arayışlarını sürdüren G.Saray için Arjantin'in Colon takımının 22 yaşındaki stoperi Facundo Garces gündeme geldiği iddia edildi. AS Arjantin'in haberine göre sarı-kırmızılılar Garces ile yakından ilgileniyor. İspanyol ekibi Granada ve Betis'in de radarında olan genç savunmacı için Galatasaray ile birlikte Espanyol ve Cremonense'nin yakın markaj uyguladığı iddia edildi.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Futbolcunun kulübü Colon ile 2024 yılına dek süren kontratı bulunuyor. Menajeri kanalıyla maliyeti sorgulayan sarı-kırmızılı yönetim, maddi şartların oluşması halinde transferi bitirmek için girişimlerini hızlandıracak. Aynı zamanda bek olarak da oynayan 1.88'lik Garces, fiziği ile dikkat çekiyor.

Arjantin ekibi Colon'un altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu lig ve kupalarda 22 resmi karşılaşmaya çıktı. Toplamda bin 942 dakika sahada kalan Garces, 1 kez fileleri havalandırdı. Avrupa kulüplerinin gündeminde bulunan ve yıldız adayları arasında gösterilen Arjantinli stoperin güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro'yu buluyor. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Garces'in kadroya katılmasını çok istiyor.