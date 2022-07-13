Göztepe’de işlem tamam

Spor Toto Süper Lig'e dönmek için kadro yapılanmasını sürdüren Göztepe, savunma ve hücum hattına yapacağı takviyeleri sonlandırmak üzere. Göztepe'nin yüzde 70 hissesini alacak olan Rasmus Ankersen'in Göztepe'nin sportif direktörü olarak görevlendirdiği Hırvat Ivan Mance iki yıldızın transferini bitirdi. Göz-Göz, Altınordu'dan ayrılan golcü oyuncu Hüsamettin Yener ve Adana Demirspor'dan sol bek Kaan Kanak ile prensip anlaşmasına vardı. Savunmanın solu ve hücum hattına birer takviye daha gerçekleştiren Göz- Göz iki transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. İzmir'de olan Hüsamettin ve Kaan'ın 1-2 gün içinde işlemlerini tamamladıktan sonra, Afyon kampına katılması bekleniyor.



BERKAN EMİR'İN YERİNE

İZMİR ekibi Altay'da yetişen ve A takımda forma giydikten sonra Altınordu'ya transfer olan 27 yaşındaki yıldız Hüsamettin sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Takımdan ayrılan Berkan Emir'in yerine transfer edilen 31 yaşındaki Kaan ise on numara ve sağ kanatta zaman zaman görev almıştı.

Kaan Kanak, 3. Lig'den Süper Lig'e kadar tüm kategorilerde forma giyerken, Türkiye'nin en üst kademesinde 101 maça çıkıp 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.



MANİSA FK DA TALİP OLMUŞTU

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da boşa çıkan Kaan Kanak ile bir süre önce Manisa FK da ilgilenmiş ancak transfer maddi şartlar nedeniyle gerçekleşmemişti. Ankaragücü'nde yetişen Kaan kariyerinde Bugsaş, Hatayspor, İnegölspor, Eskişehir, Alanya ve Erzurumspor'da da forma giydi.



■ BURAK HAKERLER