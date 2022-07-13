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Haberler Spor Kenan Yıldız Juventus’a gitti

Kenan Yıldız Juventus’a gitti

13.7.2022

Kenan Yıldız Juventus’a gitti
BAYERN Münih ile sözleşmesi sona eren 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer oldu. İtalyan ekibi orta saha oyuncusuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Alt yaş gruplarında gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız adayı ile Barcelona da ilgileniyordu. Kenan Yıldız, geçen sezon Münih formasıyla farklı yaş kategorilerinde çıktığı 20 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Kenan, Türkiye U-17 Milli Takımı'nda 10 maçta 3 gol atmayı başardı.
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