KSK’nin Kerem ısrarı

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Kerem Pala'yı bu kez bonservisiyle satın almak için 2. Lig temsilcisi Çorum FK ile sıkı bir pazarlığa girişti. İç transferde Abdülkadir Akyıldız ile yollarını ayıran, dış transferde ise kadrosunu İskenderunspor'dan Emre Gemici, Altınordu'dan Polat Abay, Iğdır FK'dan Okan Baydemir ve Bayburt Özel İdare Spor'dan Onur Kolay ile güçlendiren İzmir ekibi, Kerem için de şartları zorluyor. Teknik Direktör Erman Güraçar'ın yeni sezonda da kadroda görmek istediği 23 yaşındaki futbolcu için kulübünün 500 bin TL bonservis ücreti talep ettiği öğrenildi.



PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

İstenen bonservis ücretini, bütçesini zorlaması nedeniyle yüksek bulan Karşıyaka, Çorum ekibiyle henüz anlaşma sağlayamadı. İzmir ekibi orta yolu bulmak için pazarlıkları sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında geldiği yeşil-kırmızılı takımda 14 maçta görev alıp, 1 de gol atan forvet arkası Kerem, kanatlarda da görev yapabiliyor.

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