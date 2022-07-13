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Haberler Spor Neden oynamasın

Neden oynamasın

Transfer yasağı bulunan İzmir ekibinde, 41 yaşındaki yardımcı antrenörün yeniden kramponları giyebileceğini belirten Üzümcü, “Fizik olarak iyi durumda. Her ihtimali değerlendiriyoruz”

13.7.2022

Neden oynamasın
Spor Toto Süper Lig'de bir yıl tutunup 1. Lig'e dönen Altay'da, Murat Uluç tartışmalarına Kulüp Sportif Direktörü Tuna Üzümcü yanıt verdi. Siyah-beyazlı ekipte 2019 yılında futbolu bırakan ve şu an Sinan Kaloğlu'nun ekibinde yer alan 41 yaşındaki Murat Uluç'un, hücum hattındaki eksiklik nedeniyle yeşil sahalara dönmesi gündeme gelmişti. Bazı taraftarların eleştirdiği, bazı kesimler tarafından da mizah konusu haline gelen dönüş planı ile ilgili tartışmalara Üzümcü hemen yanıt verdi.

MİZAH KONUSU YAPILAMAZ!
Bamba, Paixao ve Rayan'ın ayrılmasıyla ellerinde golcü kalmadığını ifade eden Üzümcü, "Hücum hattında sıkıntı yaşıyoruz. Murat Uluç fiziki olarak iyi durumda. Yönetim ve teknik heyet olarak gündeme aldık, tartışıyoruz. Bu iş mizahı yapılacak bir konu değil. Şu unutulmamalı ki, biz 33 genç ile kamptayız. Altyapı kaynaklarıyla yola çıktık. Ancak farklı ihtimaller varsa değerlendiririz. Murat Uluç, son 20 dakikada oyuna girip ayağında top tutacaksa veya bir gol pozisyonu yaratacaksa neden olmasın" diye konuştu.

■ BURAK HAKERLER

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