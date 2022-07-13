Ronaldo ve Messi aynı takımda

Arjantinli dünya starı Lionel Messi ve Portekiz efsanesi Cristiano Ronaldo aynı takımda buluşuyor. Paris Saint-Germain'de aradığını bulamayan Lionel Messi'nin, eski takım arkadaşı ve Barcelona'nun yeni teknik direktörü Xavi Hernandez vasıtasıyla yuvasına geri döneceği iddia edilmişti. Ancak gündeme bomba gibi bir haber düştü. Marca'nın haberine göre Paris Saint-Germain'in yeni sportif direktörü Luis Campos, Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile çok yakın. Portekizli yıldızın Manchester United'dan ayrılma kararı alması sonrası temasa geçen Campos, CR7'yi Paris ekibinin kadrosuna katmak için görüşme gerçekleştirdi. Lionel Messi'nin Barca'ya geri dönme fikrini silmek isteyen kulüp sahibi Nasser Al Khelafi ve kurmayları, Cristiano Ronaldo fikriyle Arjantinli yeteneğin aklını çelmek istiyor.

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